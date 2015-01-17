المغرب يستعد لاعتماد عناوين IP جديدة للانترنت

يمنع استيراد الأجهزة غير الداعمة للجيل السادسIPV6

في وقت أوقف فيه المغرب استيراد الأجهزة الإلكترونية غير الداعمة للبروتوكول الجديد للإنترنت IPV6، كشف مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

تعكف على وضع الضوابط اللازمة لاعتماد المغرب لهذا الجيل من العناوين.

وأفاد المصدر لـ»بيان اليوم»، أن اللجنة المشتركة بين الوكالة والوزارة تعكف منذ شهور على وضع الأسس والضوابط الكفيلة بإطلاق عناوين IPV6.

ويهدف البرتوكول الجديد إلى حل مشكلة عناوين الانترنتIP Addresses ، حيث يقدم البروتوكول الحالي IPv4 إمكانية عنونة ما يقارب 4.3 مليار جهاز على الإنترنت، وهو رقم شارف على الانتهاء، وتم الاتفاق على استخدام IPv6 الذي يتيح عنونة 340 «أوندشيلليون»، أي ما يعادل340 مضروبة بـ 10 أس 36 (1036).

إلى ذلك أيضا أطلقت المنظمة العالمية للإنترنت، العام الماضي، الجيل الجديد من عناوين الإنترنت وذلك بعد انتهائها من جميع الاختبارات التي امتدت لأزيد من سنة.

وأظهرت معطيات المنظمة، التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، أن أزيد من 22 دولة اعتمدت البروتوكول الجديد، في حين أنهت حوالي 13 في المائة من المؤسسات عملية الانتقال إلى IPV6.

ومع دخول البروتوكول الجديد حيز التنفيذ، أصبح لزاما على شركات الاتصالات في المغرب، اعتماده، وتوفير عناوين جديدة للشركات والمقاولات المغربية، وكذا الزبناء الذاتيين.

وتستعد حوالي 44 في المائة من المؤسسات عبر العالم، لاعتماد بروتوكول IPV6، على المدى القصير، وذلك بسبب تراجع عدد عناوين الإنترنت التي يوفرها بروتوكول IPV4، الأمر الذي يدفع أغلب المؤسسات إلى الانتقال إلى استخدام بروتوكولIPV6، الذي يوفر عناوين جديد، ويمنح عناوين خاصة أكثر للشركات العالمية.