%97 من مغاربة الإنترنت يعتبرون أنفسهم مبدعين

%60 يرون أن أجهزتهم الحالية متواضعة وتعيق إبداعهم وتؤثر على محتواهم

كشفت معطيات صدرت حديثا، أن 97 في المائة من المغاربة يعتبرون أنفسهم مبدعون في صناعة المحتوى، لكن الأجهزة المعلوماتية التي يستخدمونها تحول دون تحقيق الجودة المنتظرة.

وأظهرت المعطيات، التي تتوفر عليها بيان اليوم، أن حوالي 60 في المائة من الشباب «المبدعون»

يرون أن الأجهزة المتوفرة لديهم حاليا تعيق إبداعهم وتضعف محتواهم.

وأفادت معطيات بحث حول السلوك الرقمي للمغاربة، التي أنجزها مكتب دراسات، للمجموعة الأميركية»إنتل»، أن حوالي 42 في المائة يشتغلون في صناعة المحتوى المشاهد، وبالتالي يحتاجون لأجهزة متقدمة وسريعة لنجاعة أفضل.

وأوضحت الدراسة، التي استعانت بعينة من 2500 مستجوبة ومستجوب، أن 89 في المائة من المستجوبين يطالبون ببطارية أكثر موثوقية ونجاعة، في حين تشترط نسبة 94 في المائة نجاعة البطارية عند أي عملية شراء لجهاز جديد.

وترغب نسبة 44 في المائة بتغيير حواسيبها المحمولة، بحواسيب جديدة، وكذا ألواحها الإلكترونية بألواح أخرى أكثر تطورا.

ويأتي الحاسوب المحمول على رأس الاختيارات بنسبة 59 في المائة، فيما يتعلق بالمقبلين على شراء جهاز معلوماتي لأول مرة.

وتشتغل نسبة 46 في المائة من المستجوبين بحواسيب مكتبية يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.

يشار إلى أن 64 في المائة من المستجوبين ذكور، والنسبة المتبقية إناث، وتمثل الفئة العمرية ما بين 18و40 سنة نسبة 82 في المائة.

وشملت الدراسة حوالي 40 مدينة، تتقدمهم الدار البيضاء بنسبة 29 في المائة، وتم استجواب 90 في المائة عبر الإنترنت، و10 في المائة بشكل مباشر في ستة مدن.