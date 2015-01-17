يهم صانعي المحتوى المشاهد.. المغاربة يفضلون "الفيديوهات" القصيرة

يحبذون استهلاكها عبر الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية والفايسبوك أهم تطبيق لديهم

أظهرت دراسة صدرت حديثا، أن المغاربة رفعوا معدل مشاهدتهم للفيديو عبر هواتفهم الذكية، حيث انتقل من ساعتين خلال العام 2012 إلى حوالي أربع ساعات يوميا خلال العام الجاري.

وكشفت الدراسة التي أنجزتها وحدة مختبرات المستهلك في إريكسون حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، أن المغاربة قلصوا نسبة استهلاكهم للمحتوى المشاهد عبر الحواسب المكتبية أو المحمولة.

في مقابل ذلك، ارتفع استهلاك المحتوى المشاهد عبر الألواح الإلكترونية والهواتف الذكية، خلال العامين الأخيرين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة إنترنت جيدة لاستهلاك هذا المحتوى بطريقة سهلة ودون انقطاع.

وأوضحت دراسة المجموعة السويدية، أن 55 في المائة من المغاربة الذي يتوفرون على هواتف ذكية يشاهدون "فيديوهات" قصيرة، ويستحوذ اليوتيوب على نسبة استخدام تصل إلى 84 في المائة.

وأفادت الدراسة، أن ولوج المغاربة في مدن المملكة للهواتف الذكية بلغت 60 في المائة، وتحاكي عديد البلدان الأوروبية.

وسجلت الدراسة، أن 40 في المائة من مغاربة المدن أبدوا رغبتهم في اقتناء هاتف ذكي خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وقالت الدراسة، إن 87 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية يرتبطون بالإنترنت، في حين لا تتجاوز النسبة 14 في المائة للهواتف التقليدية.

وأبانت الدراسة عن استحواذ تطبيقات التواصل على مجمل استخدامات المغاربة للهواتف الذكية، حيث يستخدم 94 في المائة الشبكة الاجتماعية "فايسبوك".

هذا ويأتي تطبيق "فايبر" بنسبة 86 في المائة، متبوعا باليوتيوب و"واتساب" بنسبة 84 في المائة، واستخدامات البريد الإلكتروني بنسبة 66 في المائة، و55 في المائة للاستماع للموسيقى عبر الإنترنت، فيما لم تتجاوز نسبة استخدام تويتر 41 في المائة.

ووفقا للدراسة، فإن عدد السكان الذين يستخدمون التكنولوجيا يسجل نموا مضطردا ومتواصلا في المغرب، من بينهم 50 في المائة يرغبون في استخدامها أساسا لأغراض تربوية ومعرفية، حيث يرغب 47 في المائة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة عبر الإنترنت "e-Learning"، و39 في المائة الاستفادة من الخدمات الصحية عبر الإنترنت "e-Heath".

وشملت الدراسة ست مدن مغربية، أهمها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وبلغت نسبة الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، 31 في المائة، في حين بلغت نسبة الفئة العمرية ما بين 25و34 سنة، 29 في المائة، و20 في المائة تهم الفئة العمرية ما بين 35و44 سنة.